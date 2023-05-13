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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، محذرة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد من طقس الساعات المقبلة.

 

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تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة


وأبرز التقرير، أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يسود اليوم السبت طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتابع التقرير المصور ، أن هيئة الارصاد إلى تكون الشبورة المائية صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ومتوقع أيضا حدوث نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

رياح 

 

وذهب التقرير، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، لحالة البحر المتوسط و تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

 

العظمى الصغرى
القاهرة 29 17
العاصمة الإدارية 29 17
6 أكتوبر 29 17
بنهــــا 29 18
دمنهور 26 17
وادي النطرون 28 16
كفر الشيخ 28 18
المنصورة 28 17
الزقازيق 29 17
شبين الكوم 29 17
طنطا 28 18
دمياط 25 17
بورسعيد 24 17
الإسماعيلية 30 17
السويس 29 18
العريش 24 16
رفح 23 15
رأس سدر 31 20
نخل 29 14
كاترين 26 09
الطور 31 21
طابا 28 18
شرم الشيخ 32 22
الإسكندرية 23 16
العلمين الجديدة 22 16
مطروح 23 16
السلوم 24 17
سيوة 29 15
رأس غارب 31 21
الغردقة 33 21
سفاجا 34 20
مرسى علم 34 21
شلاتين 32 23
حلايب 30 20
أبو رماد 32 21
رأس حدربة 31 20
الفيوم 30 19
بني سويف 30 18
المنيا 30 17
أسيوط 31 18
سوهاج 33 20
قنا 35 21
الأقصر 36 21
أسوان 38 22
الوادي الجديد 34 21
أبوسمبل 36 22

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