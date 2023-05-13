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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة بسوهاج

صدى البلد

أصيب مزارع بالرصاص، وأصيب بائع أدوات منزلية، بطلقات نارية بأماكن متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص؛ بسبب خلافات الجيرة بناحية الرياينة شرق دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي، مفاده إصابة شخصين في مشاجرة استخدمت فيها الاسلحة النارية بناحية الرياينة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أن المشاجرة بين كل من طرف أول:" عبد الراضي ب ع م- 30 سنة- مزارع"، مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأیمن، وتم نقله إلى مستشفى سوھاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

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و"عبد العلیم و ا ع- 19 سنة- سائق"، وطرف ثاني:" محمد م ع ا- 29 سنة- بائع أدوات منزلیة"، مصاباً بطلق ناري بالقدم الیسري، وتم نقله إلى مستشفى سوھاج التعلیمي، و"مصطفى ح ر ب- 28 سنة- عامل بأجر، الطرفان یقیمان بذات الناحیة".

وعقب تقنين الإجراءات و استئذان النيابة العامة، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول فرد روسي محلي الصنع، وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بینھما بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب.

واتهم الأول من الطرف الأول، الأول من الطرف الثاني، واتهم الأول من الطرف الثاني،الثاني، الثاني من الطرف الأول، بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهما مما نتج عنه الإصابات المُشار إليها؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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