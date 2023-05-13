في ذكراه.. أخر طلب لـ كمال الألفي قبل الوفاه

تحل اليوم السبت 13 مايو، ذكرى ميلاد الفنان كمال الألفي، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1955، ورحل عن عالمنا في 29 يناير عام 2017، عن عمر يناهز الـ 62 عامًا.

كمال الألفي وأخر طلب

شارك الفنان كمال الألفي، بأدوار صغيرة بعدة أفلام، وكان آخرها فيلمي: "صرخة نملة" و"سالم ابو أخته".

رغم دخوله مجال التمثيل ببداية التسعينات إلا أن كمال الألفي، كان يعاني من قلة العروض التمثيلية.

وقبل وفاته بشهور طالب كمال الألفي نقابة المهن التمثيلية، بمساعدة الممثلين الذين لا يجدون فرصا للعمل إلا قليل، حيث طلب من أشرف زكي نقيب الممثلين مساعدته ومساعدة غيره من الفنانين.