اليوم .. 6 مواجهات ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد

تقام اليوم السبت 6 مواجهات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، التي تقام في ضيافة النادي الأهلي بمقر الجزيرة.

يلتقي فريق رجال نادي هابيتات الإيفواري مع أوتوهو الكونغولي على صالة الشهداء في الرابعة عصرًا.

ويخوض فريق رجال نادي الزمالك مواجهة قوية مع فريق جينيس كينشاسا الكونغولي على صالة الأمير عبد الله الفيصل في السابعة مساءً.

ويلتقي رجال فريق رد ستار الإيفواري مع وداد سمارة المغربي في التاسعة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

ويخوض فريق سيدات نادي دي جي إس بي الكونغولي لقاءً قويًّا أمام فريق سبورتنج في الخامسة عصرًا على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

ويلتقي فريق سيدات نادي أول أغسطس الأنجولي مع النواصر المغربي في السادسة مساءً على صالة الشهداء.

ويواجه فريق فانز الكاميروني بترو أتلتيكو الأنجولي على صالة الشهداء في الثامنة مساء اليوم.