على الحدود الأوكرانية .. تحطم مروحية عسكرية روسية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن خدمات الطوارئ اليوم السبت أن طائرة هليكوبتر تحطمت في منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

ونقلت تاس عن مسؤول القول إن المعلومات المبدئية تشير إلى أن حريقا شب في محرك الطائرة الهليكوبتر قبل تحطمها.

وأمس، نقلت وكالات أنباء تاس الروسية، بيانا صادرا عن وزارة الدفاع، قولها: إن طيارين روسيين لقيا حتفهما، اليوم الجمعة، في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بشبه جزيرة القرم.

ونسبت وكالة تاس إلى الوزارة قولها إنها تعتقد أن التحطم ناجم عن تعطل أجهزة الطائرة، حسبما نقلت رويترز.