أخبار التعليم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 9 محافظات ..التعليم العالي: هيئة الاستشعار تحتضن الأفكار الابتكارية من أجل نمو الاقتصاد الوطني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 9 محافظات

تنطلق اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، في عدد من المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية ، وفقا للجداول المعلنة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم .

مدير التأمين الصحي بالشرقية يتابع امتحانات مدرسة تمريض المبرة

تابع الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية سير امتحانات طلاب الصف الاول والثانى بمدرسة تمريض مستشفى المبرة بالزقازيق وتفقد لجان امتحانات الطالبات وتأكد من توفير سبل الهدوء لمساعدة الطلاب على التركيز والإجابة.

التعليم العالي: جامعة سمنود التكنولوجية تنظم الملتقى الوظيفي الأول

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا من روافد التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها غير المسبوق للتوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

صوروا ورقا للغش.. رصد مخالفات بلجان إعدادية بالدقهلية

رصدت غرفة عمليات التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية قيام الطالبة “م م أ” بلجنة السنبلاوين الإعدادية والطالبة “ر م م” بلجنة فخر الدين بإدارة شرق التعليمية بتصوير الورقة الامتحانية وذلك من أجل غش مادة اللغة العربية.

الحوار الوطني يفتح ملف التعليم الفني| خبراء: تطويره أمن قومي.. والعمالة المؤهلة مطلوبة في سوق العمل

تتوجه أنظار المصريين، إلى الحوار الوطنى، بمختلف المحاور العامة على رأسها التعليم الذي يندرج تحته واحدا من اهم سبل التقدم في مصر وهو محور التعليم الفني الواقع والمأمول والهوية والعدالة الاجتماعية حيث يتم تناوله وسط ترقب كبير للخروج بنتائج وتوصيات مهمة يكون لها آثار إيجابية فى دعم البحث العلمي المصري في الفترة المقبلة.



6 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التي يتم عقدها على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

التعليم العالي: هيئة الاستشعار تحتضن الأفكار الابتكارية من أجل نمو الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030 )، وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، باعتبار أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.

الجديد في حالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية بمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض القلب

نظمت الجمعية المصرية لأمراض القلب بالتعاون مع قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، مؤتمر التداخلات في حالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية السادس ، وذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ود.إسلام شوقي رئيس الجمعية



شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان "عربي إعدادية الفيوم" عبر تليجرام

شهدت جروبات الغش على تطبيق تليجرام اليوم تداولا لصور أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية 2023 اليوم بمحافظة الفيوم في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم .