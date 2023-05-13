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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط قادم للدولار وتراجع جديد لأسعار النفط لثالث أسبوع على التوالي

الدولار
الدولار

تراجعت أسعار النفط في تداولات الأساوق، لتنتهي  الأسعار منخفضة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث وازن السوق مخاوف الإمدادات مقابل تجدد المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 74.39 دولار للبرميل .

كذلك، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتًا أو 0.8٪ إلى 70.32 دولارًا.

الدولار

حقق الدولار الأمريكي مكاسب متواضعة مقابل اليورو أمس الجمعة، حيث أدت حالة عدم اليقين بشأن سقف الديون والسياسة النقدية الأمريكية إلى التحول إلى الملاذات الآمنة.

وقال جون كيلدوف، الخبير والمدير في شركة أجين كابيتال في نيويورك: "انعدام الثقة في الاقتصاد يترجم إلى تراجع إلى الدولار ، ويسبب أيضًا تشاؤمًا بشأن الطلب على النفط".

يتزايد القلق من أن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ستدخل في حال  ركود، مع تأجيل المحادثات بشأن سقف ديون الحكومة الأمريكية وتزايد القلق بشأن بنك إقليمي آخر ضربه الأزمة. 

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