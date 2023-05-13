عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق لمدة 10سنوات.. إزالة الحواجز وفتح طريق كنيسة موسي النبي بالطور.. صور

إزالة الحواجز الخرسانية
إزالة الحواجز الخرسانية امام كنيسة طور سيناء

بعد إغلاق دام حوالي عقد من الزمان  تم اليوم  فتح  جميع الطرق المؤدية إلي كنيسة موسي النبي و ماري مرقس بطور سيناء حيث تمت إزالة الحواجز الخرسانية التي وجدت لتأمين الكنيسة منذ عام ٢٠١١ م عقب ثورة ٢٥ يناير .

وقامت المعدات الثقيلة  التابعة لمجلس مدينة طور سيناء بفتح جميع الطرق وإزالة الحواجز باشراف مبروك الغمريني  رئيس مدينة طور سيناء .


وقال الغمريني أن  فتح جميع الطرق المؤدية لكنيسة موسي النبي وماري مرقس بناء علي توجيهات  اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء من أجل تسهيل حركة المرور وتسير الانتقال للمواطنين .


والتقي مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء مع القس مينا سعد لوندي راعي كنيسة موسي النبي وماري مرقس بطور سيناء بعد أن تمت الموافقة علي فتح جميع الطرق المؤدية للكنيسة .

 

فتح طريق كنيسة طور سيناء

FB_IMG_1683982011245
FB_IMG_1683982011245
FB_IMG_1683982008716
FB_IMG_1683982008716
FB_IMG_1683982002967
FB_IMG_1683982002967
FB_IMG_1683982000805
FB_IMG_1683982000805
FB_IMG_1683981998259
FB_IMG_1683981998259
FB_IMG_1683981995455
FB_IMG_1683981995455
FB_IMG_1683977942194
FB_IMG_1683977942194
FB_IMG_1683977922338
FB_IMG_1683977922338
FB_IMG_1683982014343
FB_IMG_1683982014343
فتح طريق كنيسة طور سيناء ازالة الحواجز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

مستمرة بجميع الفروع وأون لاين .. تعرف على أعلى عائد لشهادات البنك الأهلى .. خدمات

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

2000 جنيه للجرام.. التموين: انخفاض أسعار الذهب محليا بعد قرار الإعفاء الجمركي

تراجع 30%|هبوط غير مسبوق بأسعار الحديد عالميا وهذا ثمن الطن الآن بمصر

موضوعات متعلقة

الطماطم تكسو جبال طور سيناء باللون الأحمر.. إنتاج وفير يحقق الاكتفاء

مستشفى ميداني لحل أزمة الصحة بـ طور سيناء.. شاهد

ترشيحاتنا

مورد جديد للعملة الخضراء يساعد في خفض أزمة الدولار.. اعرف الحكاية

مجموعة السبع .. تحذيرات بشأن التوقعات الاقتصادية مع اقتراب أزمة الديون الأمريكية

بعد إعلان أوكرانيا تقدمها.. بيان عاجل لـ روسيا بشأن باخموت

بحضور سفير الفاتيكان.. محافظ أسيوط يقدم العزاء في الأنبا كيرلس وليم

تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. غياب راشفورد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 5 أبراج شديدة التشبث باسم الرومانسية... أسباب صادمة وراء وفاة الفنان عبد الكريم عبد القادر.. سعر ساعة أنغام في الكويت

يا فرحة ما تمت.. مطالب بإعادة جوهرة التاج البريطاني المسروقة بعد تتويج الملك تشارلز

كولر يكتب نهايتهم| 3 لاعبين يرحلون عن الأهلي.. ومفاجأة زملكاوية لنجم الفريق

صدمة.. نهاية مرعبة لصديقتين قررتا إجراء عملية شد وشفط بتركيا

فيديو

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

وضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد| فيديوجراف

زلزال يضرب الذهب وتراجع كبير في سعر الجرام.. شاهد

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ