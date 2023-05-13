إغلاق لمدة 10سنوات.. إزالة الحواجز وفتح طريق كنيسة موسي النبي بالطور.. صور

بعد إغلاق دام حوالي عقد من الزمان تم اليوم فتح جميع الطرق المؤدية إلي كنيسة موسي النبي و ماري مرقس بطور سيناء حيث تمت إزالة الحواجز الخرسانية التي وجدت لتأمين الكنيسة منذ عام ٢٠١١ م عقب ثورة ٢٥ يناير .
وقامت المعدات الثقيلة التابعة لمجلس مدينة طور سيناء بفتح جميع الطرق وإزالة الحواجز باشراف مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء .
وقال الغمريني أن فتح جميع الطرق المؤدية لكنيسة موسي النبي وماري مرقس بناء علي توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء من أجل تسهيل حركة المرور وتسير الانتقال للمواطنين .
والتقي مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء مع القس مينا سعد لوندي راعي كنيسة موسي النبي وماري مرقس بطور سيناء بعد أن تمت الموافقة علي فتح جميع الطرق المؤدية للكنيسة .