إغلاق لمدة 10سنوات.. إزالة الحواجز وفتح طريق كنيسة موسي النبي بالطور.. صور

بعد إغلاق دام حوالي عقد من الزمان تم اليوم فتح جميع الطرق المؤدية إلي كنيسة موسي النبي و ماري مرقس بطور سيناء حيث تمت إزالة الحواجز الخرسانية التي وجدت لتأمين الكنيسة منذ عام ٢٠١١ م عقب ثورة ٢٥ يناير .

وقامت المعدات الثقيلة التابعة لمجلس مدينة طور سيناء بفتح جميع الطرق وإزالة الحواجز باشراف مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء .



وقال الغمريني أن فتح جميع الطرق المؤدية لكنيسة موسي النبي وماري مرقس بناء علي توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء من أجل تسهيل حركة المرور وتسير الانتقال للمواطنين .



والتقي مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء مع القس مينا سعد لوندي راعي كنيسة موسي النبي وماري مرقس بطور سيناء بعد أن تمت الموافقة علي فتح جميع الطرق المؤدية للكنيسة .

فتح طريق كنيسة طور سيناء

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