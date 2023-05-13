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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ضبط لحوم ودواجن غير معلومة المصدر في حملة للطب البيطري بالأقصر

صدى البلد

أوضح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر أنه فى مركز ومدينة الأقصر شن أطباء التفتيش دكتوره وسام المرشدي مدير إدارة التفتيش والدكتور إبراهيم محمد رياض رئيس قسم المجازر والدكتوره سماح رضا رئيس التفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر حملتان بالاشتراك مع النقيب محمد النوبي احمد شرطه البيئة والمسطحات 

وتمكنت الحملة الأولى  من ضبط ٣١ كيلو جرام من مصنعات اللحوم والدواجن والمفروم غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية منتهيه الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تم تحرير عدد ٢محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً ، بينما تمكنت الحملة الثانية من ضبط  ١٨ كيلوجرام مضبوطات تضمنت ١١ كيلوجرام من مصنعات اللحوم المفروم وكبده مجمده مستورده غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ،و٧ كيلوجرام دواجن متغيره في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تم تحرير عدد محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

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كما شن كل من دكتور محمد الرشيدي مدير أداره إسنا البيطريه ودكتور اسامه عبد الخالق رئيس قسم المجازر و التفتيش ودكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية باداره إسنا البيطريه  حملة مكبرة وذلك بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات وتمكنت اللجنة من ضبط ١٠ كيلو جرام مواد غذائية وبيانتها كالآتي ٤ كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها اختام وتم تحرير عدد ٢محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً. كما تم ضبط كمية ٦كيلو جرام كبده وقوانص داخل منفذ لبيع الطيور غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تم تحرير عدد محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً .

ياتى ذلك فى ضوء تكثيف جهود مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر تنفيذاً  للقرار رقم ٤٧٥ لسنه ٢٠٢١ والقرار رقم ٤٧٧لسنه ٢٠٢١ ووفقاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة و تحت رعاية المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر شنت لجان مديرية الطب البيطرى بالاقصر  بإشراف دكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر عدد من الحملات التفتيشية على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات على مدار الأسبوع الماضى.

 

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