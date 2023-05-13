انطلاق احتفالية حصاد القمح لمشروع تعزيز المرونة المناخية بالأقصر

نائبا عن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، احتفالية حصاد القمح لمشروع تعزيز المرونة المناخية والأمن الغذائي التابع للجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP، بقريتي العديسات بحري والعديسات قبلى.

وتعد قريتي العديسات بحري والعديسات قبلي من ضمن القرى المستهدفة لمشروع تعزيز المرونة المناخية والمشاركة في مبادرة توحيد الحيازات الزراعية المفتتة للموسم الشتوي بمساحة ٢٠ فدان بالشراكة والتعاون الجمعيه الخيرية الإسلامية بحاجر العديسات بحري وجمعية حق الفقير.



حضر الاحتفالية وفد من برنامج الغذاء العالمي وممثلين من السفارة والشركات الهولندية، والدكتور محمد محي نقيب الزراعيين بمحافظة الأقصر واستشاري القمح بمشروع المرونة، والمهندس عماد عبد الله مدير وحده إدارة المشروعات، وكمال فواد مسئول الجمعيات الأهلية بالاقصر، والمهندس روماني امساك مدير إلادارة الزراعية بالطود، ومحمد حسن علي رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، ومسئولي الري والزراعة، ومجموعة من المزارعين المشاركين في مبادرة توحيد الحيازات الزراعية المفتتة للموسم الشتوي لمحصول القمح.

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