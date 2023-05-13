جوكر وسط الأهلي مُهدد بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا عريقًا على الترجي التونسي، في ملعب الحمادي العقربي برادس، بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات ذهاب نصف النهائي.



وسجل ثلاثية الأهلي كلا من الجنوب إفريقي بيرسي تاو "هدفين"، ومحمود عبد المنعم "كهربا".



وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة القادم بين الأهلي والترجي التونسي، لحسم الفريق الأحمر تأهله بشكل رسمي إلى النهائي في انتظار الفائز من صن داونز الجنوب إفريقي أو الوداد المغربي في نهائي اللقب.

الأهلي ضد الترجي



ويؤرق الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي غياب أحد العناصر الأساسية والرئيسية في التشكيل الأساسي للسويسري مارسيل كولر، في نهائي البطولة حال حسم التأهل.



وفي حالة حصول حمدي فتحي على بطاقة صفراء في لقاء الإياب فسيغيب بشكل رسمي عن مباراة الذهاب في دور النهائي، نظرا لامتلاكه لبطاقتين صفراويتين في مباراتي الرجاء بربع النهائي.