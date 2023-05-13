اليوم.. محمد رمضان يحيي آخر حفلاته في أمريكا ويعود للقاهرة

يستعد الفنان محمد رمضان مساء اليوم لإحياء آخر حفلاته ضمن جولته الغنائية التي يقوم بها في الولايات المتحدة الأمريكية.



ويحيي رمضان مساء اليوم 13 من مايو الجاري حفله الأخير بولاية نيو جيرسي على أن يعود بعدها إلى القاهرة.

جولة محمد رمضان



وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة ولايات مختلفة بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، وحفل اليوم بنيو جيرسي.





أحدث أفلام محمد رمضان

ويعرض للفنان محمد رمضان حاليًا فيلم هارلي والذى حقق إيرادات عالية منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر الماضي.





فيلم هارلى

وحقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ 30 مليون و505 الف و962 جنيه، ليحتل المركز الأول وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

أبطال فيلم هارلي

ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.