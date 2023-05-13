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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتحدى: سنواصل تنفيذ هجمات دقيقة في غزة

علم إسرائيل
علم إسرائيل

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، استعداد تل أبيب لمواصلة العمليات وتنفيذ هجمات دقيقة في قطاع غزة كما فعلت في الأيام الماضية.

وقال هاليفي خلال تقييم عملياتي للأوضاع للمصادقة على خطط استباقية وهجومية مستقبلية، إن مواصلة قيام الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ يسمح للجيش بمواصلة عمليات استهداف قادته بشكل دقيق ومتصاعد مثلما حدث في الأيام الأخيرة.

وأضاف "حققنا في هذه المعركة انجازات كبيرة جدًا من الضربة الافتتاحية وهذه الانجازات تتراكم".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، دعا في وقت سابق الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، وتفعيل القوانين الدولية الخاصة بمقاطعة إسرائيل، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب.

وأضاف اشتية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم السبت، وأدت إلى استشهاد شابين، هي امتداد للجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسيطيني في قطاع غزة.

وشدد على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي هي إمعان في سياسات القتل، والتدمير، والتهجير، التي مارستها العصابات الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني خلال النكبة عام 1948، والتي سيتم إحياء ذكراها الـ75 بعد غد الإثنين الخامس عشر من  مايو.

أركان الجيش الإسرائيلي إسرائيل الجهاد الإسلامي رئيس الوزراء الفلسطيني غزة قطاع غزة

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