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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لهذا السبب ..  تسلا تستدعي 1.1 مليون سيارة كهربائية

صدى البلد

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة تسلا المتخصصة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، سوف تستدعي أكثر مايقرب من 1.1 مليون مركبة كهربائية داخل الصين، وذلك بسبب وجود مشكلة تتضمن أنظمة التسارع بهذه السيارات.

ووفقًا إلى تقارير عن وكالة رويترز، يتضمن الاستدعاء عدد من السيارات المحلية بالاضافة إلى سيارات مستوردة ايضا، بينهما طرازات Model X وModel3 إلى جانب الفئة S، وايضا تسلا Model 3 وطرازات تسلا Y، وهو ايضا ما نوه عنه بيان أصدرته إدارة تنظيم السوق الصينية.

 

حيث شمل نحو 1.104.622 سيارة كهربائية من إنتاج شركة تسلا، سواء من مصنعها في شنغهاي، بالاضافة إلى الطرازات التي استوردتها الصين في الفترة من أبريل للعام 2019، وحتى شهر أبريل من العام الجاري 2023، سيتم التعامل معها ضمن بيان الاستدعاء.

تسلا تستدعي 1.1 مليون سيارة كهربائية

 

وتتعلق المشكلة الخاصة بهذا البيان بحسب توضيح إدارة تنظيم السوق، بسبب خاص بالسلامة، فعند رفع قدم سائق المركبة عن دواسة التسارع لاتمام عملية الابطاء، عادة ما تبدأ القوة الإضافية إلى الانتقال لبطارية السيارة وشحنها.

 

مما يجعل معدل خفض السرعة للسيارة غير محدد نوعا ما، وبذلك فمن الممكن أن يضغط قائد السيارة عن طريق الخطأ على دواسة التسارع، معتقدا أن عملية الضغط هذه للمكابح مما يزيد من المخاطر وحدوث تصادم.

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