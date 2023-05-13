5 سيارات جديدة تحت 500 ألف جنيه .. اشتري زيرو

يضم السوق المصري للسيارات الكثير من العلامات التجارية المختلفة، والتي تتنوع بين فئة السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عامل السعر والذي يتوقف عليه عملية الشراء.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات جديدة تحت 500 الف جنيه داخل السوق المصري.

5 سيارات جديدة تحت 500 الف جنيه

1 - اكسنت ار بي

تعتمد السيارة هيونداي اكسنت ار بي على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي من 4 نقلات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية، وتقدم السيارة في السوق المحلي لموديلات 2023 بسعر يبدأ من 460 ألف جنيه حتى 509 ألف جنيه.

5 سيارات جديدة تحت 500 الف جنيه

2 - نيسان صني

تبدأ اسعار السيارة نيسان صني موديل 2024 من 423.400 جنيه للفئة الاولى مانيوال، بينما تأتي الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 454.500 جنيه، وسعر 475 الف جنيه للفئة الثالثة، بينما وصل سعر الفئة الرابعة إلى 489 الف جنيه، وزودت السيارة بمحرك 108 حصانا، سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، مع عزم دوران 134 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة.

5 سيارات جديدة تحت 500 الف جنيه

3 - سوزوكي ديزاير

تأتي السيارة سوزوكي ديزاير بسعر 429.900 جنيه للفئة الاولى مانيوال، بينما تتخطى الفئات الاخرى صاحبة ناقل الحركة الاوتوماتيكي حاجز الـ 500 الف جنيه، حيث تقدم الفئة الثانية بسعر 529.900 جنيه، و 544.900 جنيه، وتقدم السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصانا، و 113 نيوتن/متر.

5 سيارات جديدة تحت 500 الف جنيه

4 - ميتسوبيشي ميراج

تنتمي السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 إلى فئة الهاتشباك، حيث تتمتع بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 76 حصانا، وناقل سرعات أوتوماتيك دفع امامي، مع 100 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يصل سعر السيارة بعد الزيادة الاخيرة إلى 480 ألف جنيه.

5 سيارات جديدة تحت 500 الف جنيه

5 - بروتون ساجا

تبدأ اسعار السيارة بروتون ساجا من 430 ألف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 1300 سي سي، بقوة 95 حصانا، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، كما تتوافر السيارة بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات، بالاضافة إلى متوسط استخدام للوقود بنسبة 5.6 لتر لكل 100 كم، ويصل سعر الفئة عالية التجهيز من السيارة إلى 465 الف جنيه.