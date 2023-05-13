مجدي البدوي: لجنة النقابات بالحوار الوطني تناقش ملف تحدي التعاونيات غدا.. فيديو

كشف مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، تفاصيل مناقشة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني ملف تحدي التعاونيات غدا.



وأضاف مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هنسمع آراء كل الناس سواء المتخصصين أو الأحزاب أو الأطراف المحايدة حول شكل العمل التعاوني خلال المرحلة المقبلة.



وتابع مجدي البدوي، أن الطبقة المتوسطة كانت تستفيد من التعاونيات استفادة كبيرة، لافتا إلى أن المتخصصين يرون أهمية إعادة دور التعاونيات من جديد من أجل تحقيق التنمية المستدامة للدولة، كما أنهم سيناقشون الدور الاقتصادي للجمعيات التعاونية وما سيصب في خدمة الناس والدولة.

وأشار مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني،: "لابد أن تكون هناك رؤية جديدة للتعاونيات خلال المرحلة المقبلة"، موضحا: "هنسمع جميع الآراء الجديدة غدا وجميع الرؤى".

وأوضح مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني،: "لابد أن تلعب التعاونيات دورا رئيسيا خلال المرحلة المقبلة لخدمة المجتمع ولخدمة الطبقة المتوسطة أيضا"، لافتا: “افتقدنا التعاونيات خلال الفترة الماضية وكان لها دور مهم و كانت تسهل على المواطنين الحصول على شقق إسكان أو سلع من الجمعيات الاستهلاكية، فضلا عن أراضي ومنتجات زراعية”.



