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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة جهود المملكة في سوريا

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان ،اليوم السبت، عن تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون.

وقالت الوزارة في البيان أن الجانبين استعرضوا في الاتصال أخر مستجدات جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في سوريا، ويضمن أمن واستقرار الشعب السوري، ويحقق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

وناقش الجانبين أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في تحقيق الأمن والسلم الدولي.

اتصالا هاتفيا اخر مستجدات استقرار الأمير فيصل بن فرحان الجهود المبذوله الخارجية السعودية الشعب السوري

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وزير الخارجية السعودي يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة جهود المملكة في سوريا

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