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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

خلال قافلة جامعة الزقازيق الطبية|فحص 720 حالة بكفر موسى عمران في 7 تخصصات

صدى البلد

اختتمت القافلة الطبية التوعوية الشاملة بكفر موسى عمران بمركز ههيا أعمالها والتي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بإجراء الكشف والفحص الطبي على ٧٢٠ حالة، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، ومديرية الصحة، ومديرية التضامن الاجتماعى، ومديرية الأوقاف.

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق انه رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري في 7 تخصصات طبية مختلفة ، حيث تم الكشف على ١٦٠ حالة باطنة، ١٢٠ حالة عظام ، و٩٠ حالة متوطنة، و٨٠ حالة مخ وأعصاب، و ٧٥ حالة قلب، و٨٥ حالة جراحة، و١١٠ حالات روماتيزم، بالاضافة إلى عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة، كما تم توفير الأدوية اللازمة مجاناً ، بمشاركة فريق من الصيادلة.

 

وأضاف رئيس الجامعة، أن إطلاق القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالا لدور جامعة الزقازيق ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم اولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

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ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء قسم طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن الخلافات الأسرة وكيفية علاجها من منظور دينى ، بالتعاون مع مديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة وإدارة تنمية القرية بمحافظة الشرقية، حيث شهدت عقد جلسات التوعية توزيع المطبوعات والملصقات على أهالى القرية.

 وأضافت نائب رئيس الجامعة أن القافلة شملت ندوة عن مبادئ التفصيل والحياكة وندوة عن خدمات التكافل الاجتماعى وخدمات تخص المرأة الريفية  وخدمات تكافل وكرامة، بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

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