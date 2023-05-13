الترجي يستقر على المدير الفني أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن استقرار نادي الترجي التونسي على المدير الفني الذي سيقود الفريق خلفاً لنبيل معلول أمام الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الترجي قد خسر بثلاثية نظيفة أمام الأهلي على ملعبه برادس، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقالت صحيفة “الصباح” التونسية أن حمدي المدب، رئيس الترجي استقر على تعيين مجدي تراوي، كمدير فني مؤقت خلفاً لنبيل معلول؛ بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الأهلي، نظرًا لكونه يعرف كل كبيرة وصغيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجدي تراوي سيقود الترجي في موقعة الأهلي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بعد الخسارة من الأهلي بثلاثية.. بيان هام من نبيل معلول مدرب الترجي

أعلن نبيل معلول، المدير الفني لنادي الترجي التونسي، باستقالته من تدريب الفريق التونسي، بعد خسارته أمس أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب نبيل معلول، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا: “اتفهم حزن وخيبة الترجيين بعد هذه الخسارة الصعبة، واعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكننا من ادخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة”

وتابع نبيل معلول: “في الفترة الاخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي و لبقية الاطار الفني و اللاعبين لعدة اسباب يطول شرحها في الظرف الحالي؛ لكنني حاولت بكل ما في وسعي من ايجاد الحلول المناسبة و تجاوز الصعوبات و تحقيق افضل ما يمكن من النتائج”.

وأكمل نبيل معلول : “لبّيت نداء الواجب عندما احتاجني فريقي في فترة صعبة في نهاية الموسم الفارط، الحمد لله ، نجحنا في اشياء و اخفقنا في اشياء اخرى و الانسان يخطئ و يصيب”.

واختتم نبيل معلول: "تغليبا لمصلحة فريقي الترجي الرياضي التونسي، قررت الانسحاب و تقديم استقالتي لرئيس النادي، ادعو كافة الجماهير الترجية الى مواصلة الوقوف وراء اللاعبين و دعمهم في بقية المشوار في البطولة والكاس ورابطة الابطال الافريقية، ترجي يا دولة".