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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب فحص ملفات المتعاقدين.. محافظ كفر الشيخ يكرم لجنة «المركزي للتنظيم والإدارة»|صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، لجنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة برئاسة عادل عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة، وبحضور عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، ومحمد عبد المعبود، مدير مديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ.

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جاء ذلك عقب فحص اللجنة ملفات المتعاقدين بمديريات الصحة والتعليم والجهاز التنفيذي للمحافظة، لتوفيق أوضاعهم، بالتنسيق بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ووفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة حريصة على إنهاء مشكلات المتعاقدين وتوفيق أوضاعهم، ليشعروا بالاستقرار الوظيفي والأسري معاً، وتم استقبال لجنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من القاهرة بالمحافظة، لهذا الغرض، موجهاً الشكر والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ولأعضاء اللجنة.

وقال الدكتور عادل عبد الحميد، إنه تم نقل جهاز التنظيم والإدارة من القاهرة، للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمتعاقدين، سواء المرحلة الأولى أو الثانية، وفحص الملفات، موجهاً الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتذليله جميع العقبات لإنهاء هذا الملف، مؤكداً أن لجنة التنظيم والإدارة، جاءت لدعم المتعاقدين.

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