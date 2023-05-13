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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أين ذهبت؟ روسيا تفقد 4 طائرات عسكرية في أراضيها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت الأنباء أن طائرتين مقاتلتين وطائرتين هليكوبتر أسقطتا في منطقة شمال شرق الحدود الأوكرانية، ويبدو أن موسكو فقدت أربع طائرات عسكرية في إسقاط يوم السبت في منطقة بريانسك الروسية ، على بعد حوالي 50 كيلومترًا شمال شرق الحدود مع أوكرانيا، وفق ما أفادت عدد من وسائل الإعلام الروسية.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية  الروسية  والمدونين الموالين للكرملين، فإن هناك طائرتان هليكوبتر عسكريتان قد تحطمتا من طراز Mi-8 وطائرتان مقاتلتان - Su-34 و Su-35 - يوم السبت، وذكرت التقارير أن جميع أفراد طاقم الطائرة لقوا حتفهم.

"فقدت طائرتان من طراز Mi-8 ، وواحدة من طراز Su-34 ، وواحدة من طراز Su-25. مأساة" .. هكذا قال الدعاية الروسي أندريه رودنكو، وقال: "لقد أصيبوا بالقرب من حدود الاتحاد الروسي وعلى الأرجح بصواريخ جو - جو"، ولم يتسن التأكد من سبب السقوط.

فيما أكدت السلطات الروسية، إسقاط طائرة واحدة فقط لطائرة هليكوبتر من طراز Mi-8 بالقرب من قرية كلينتسي في منطقة بريانسك، ولم تذكر سبب تحطمها، وذكرت وسائل الإعلام الروسية ريدوفكا أن الطائرة أُسقطت من منطقة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا.

ويبدو أن العديد من مقاطع الفيديو المنشورة  على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر بقايا محترقة لطائرة من طراز Su وطائرة هليكوبتر من طراز Mi، ولم تعلن كييف مسؤوليتها عن إسقاط أي من طائرات الهليكوبتر أو الطائرات النفاثة.

بينما أفادت وسائل الإعلام الروسية  ماش، أن موسكو شنت حملة للبحث عن "المخربين" فيما يتعلق بإسقاط الطائرات، وقال ماش: "وفقًا لمعلوماتنا ، تبحث السلطات عن مخربين قد يكونون متورطين في الهجوم على طائرات Mi-8 و Su-34".

وأفادت أنباء عن إصابة مدني   بجروح وإلحاق أضرار بخمس مبان سكنية نتيجة تحطم طائرة مروحية، فيما رفض المتحدث باسم قوات الدفاع الجوي الأوكرانية ، يوري إجنات، تأكيد أو نفي المعلومات المتعلقة بسقوط الطائرات، وقال إغنات: "بالطبع ، لن أخبرك بأي شيء".

وأفاد موقع الإعلام الروسي كومرستانت ، أن الطائرات الأربع التي تحطمت يوم السبت كانت ضمن مجموعة متجهة إلى قصف منطقة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا.

روسيا أوكرانيا طائرات

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