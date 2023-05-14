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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طائرة الزمالك يهزم نافال النيجيري ويتأهل لربع نهائي بطولة أفريقيا

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك علي نظيرة نافال النيجيري بنتيجه 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي صاله قليبيه بتونس في إطار الجولة 1 للمجموعة الأولي لبطولة أفريقيا رقم 41 التي تستضيفها تونس حاليا وتستمر حتى 22 مايو الجارى.

وتأهل الفريق لدور الثمانية للبطولة دون الانتظار لمواجهة مستقبل المرسي التونسي بعد غدا الاثنين في الجوله الثانية لتكون المواجهة هي مواجهة لتحديد متصدر المجموعة بين الفريقين.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:
25/13
25/18
25/15


ويقع فريق الزمالك بالمجموعة الأولي بجانب كل من  مستقبل المرسي التونسي ونافال النيجيري.

يذكر أن عدد الفرق المشاركة في البطولة هو ١٥ فريق تم تقسيمهم إلى ٤ مجموعات حيث ضمت المجموعة الأولي ٣ فرق مقابل ٤ اندية للمجموعات الثانية والثالثة والرابعة ويصعد اول وثاني من كل مجموعه الي دور الثمانية.

وتوج فريق الزمالك  بالبطولة 5 مرات أعوام 1984 و1987و2008و2009و2012.


يطمح فريق الزمالك ان يحصد لقب البطولة الأفريقية لتحقيق الثلاثيه بعد التتويج بالثنائية المحليه ببطوله الدوري والكأس

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.

يشرف على ألعاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

طائرة الزمالك الزمالك بطولة إفريقيا للطائرة أحمد شعبان تونس

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