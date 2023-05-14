وسام العابدي: الترجي لعب أسوأ مباراة منذ سنوات

يرى التونسي وسام العابدي لاعب الزمالك السابق، أن الترجي لعب أسوأ مباراة له منذ سنوات خلال مواجهة الأهلي والتي خسرها بثلاثية نظيفة على ملعب رادس.

وقال وسام العابدي خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "المباراة كانت صعبة على الترجي بسبب الظروف التي عاشها بغياب الجمهور واللاعبين المؤثرين مثل الهوني وبن عياد وبن شريفية".

وأضاف: الأهلي قدم مباراة كبيرة، والترجي لعب أسوأ مباراة له منذ سنوات، والنتيجة كانت من الممكن تكون أكبر".

وتابع: "لا يوجد مستحيل في كرة القدم والترجي ليس أمامه ما يخسره، رغم أن منطقيا الأهلي هو من سيتأهل للنهائي".