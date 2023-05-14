العراق يتفق على تمديد شراء الغاز الإيراني خمس سنوات

اتفق العراق مع إيران على تمديد عقدين لشراء الغاز من طهران لمدة 5 سنوات، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة "مهر" عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي.

الغاز الإيراني سيغذّي محطتي كهرباء بغداد والبصرة، بحسب الوزير الذي قال إنَّه تم السبت، توقيع مذكرة تعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال لقائه وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل في بغداد.

هبطت إمدادات غاز إيران إلى العراق لنقطة "الصفر"، في يناير الماضي، وفقًا لتصريحات سابقة أدلى بها وزير الكهرباء العراقي لـ"الشرق"، إذ تم التوقف بشكل كامل عن تزويد محطات الإنتاج، وقال الجانب الإيراني حينها إنَّ الأمر حدث لأغراض صيانة أنابيب نقل الغاز.

يستورد العراق 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من إيران، وأدّى التوقف السابق للإمدادات إلى فقدان ما يفوق 7000 ميجاواط من الكهرباء، مما وصل بالطاقة الإنتاجية إلى حوالي 15 ألف ميجاواط، في حين أنَّ المطلوب لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء يناهز 24 ألف ميغاواط، بحسب ما قاله الوزير في يناير.

تضم أراضي إيران ثاني أكبر احتياطيات عالمية من الغاز بعد روسيا، لكنَّ العقوبات الأمريكية المفروضة عليها حدّت من قدرة الإيرانيين على الوصول للتكنولوجيا، وأبطأت تنمية صادرات الغاز.

سعى العراق لتبادل الطاقة مع كل من إيران، والسعودية، والأردن، ومع هيئة الربط الخليجي وتركيا، لتنويع مصادره وضمان استقرار منظومة الكهرباء واستدامتها.

في يوليو من العام الماضي، قال وزير النفط الإيراني إنَّ عائدات تصدير الغاز بلغت نحو مليار دولار شهرياً خلال الربع الثاني من 2022، حيث تُصدّر الدولة معظم إنتاجها إلى العراق وتركيا.