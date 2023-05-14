موبايلات نوكيا تكتسح مرة أخرى .. مع تحديث أندرويد 13 الجديد 

أصدرت HMD تحديث Android 13 لهاتف Nokia G11 Plus في أواخر الشهر الماضي ، والآن يحصل الإصدار الرئيسي على تحديث Android 13.

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، يتم نشر تحديث Android 13 الخاص بـ Nokia G11 في هولندا ، ولكن سيتم توسيع نطاقه ليشمل أسواقًا أخرى قريبًا.

إذا لم تستلم Android 13 على هاتف Nokia G11 بعد ، فيمكنك التحقق منه يدويًا من خلال الانتقال إلى قائمة الإعدادات الخاصة به.

جدير بالذكر أنه يصل العدد الإجمالي لهواتف Nokia الذكية مع تحديثات Android 13 إلى 9 هواتف.

يوفر تحديث Android 13 لهاتف Nokia G11 Plus عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة والتغييرات المرئية ، وتحسينات الاستخدام ، وتحسينات الأمان والخصوصية. يزن التحديث 2.4 جيجا بايت ، والإصدار هو V2.420.

تتضمن بعض التغييرات الملحوظة التي يمكن أن يتوقعها مستخدمو هاتف نوكيا Nokia G11 Plus مع تحديث Android 13 ، ظل إشعارات مُعاد تصميمه ، وعناصر تحكم خصوصية مُحسّنة ، وأذونات تطبيقات أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بواجهة محدثة مع رسوم متحركة وعناصر واجهة مستخدم جديدة ، بالإضافة إلى تحسين الأداء وعمر البطارية.

يقدم Android 13 ميزة جديدة تسمى "Material You" ، والتي تتيح للمستخدمين تخصيص مظهر هواتفهم الذكية من خلال الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أنظمة الألوان والسمات.

وإضافة مهمة أخرى إلى Android 13 هي لوحة "الإعدادات السريعة" الجديدة ، والتي تسهل الوصول إلى الميزات المستخدمة بشكل متكرر مثل Wi-Fi و Bluetooth والمصباح اليدوي.. يمكن أيضًا تخصيص اللوحة لعرض الإعدادات المفضلة للمستخدم.

يأتي Android 13 أيضًا مع ميزات أمان وخصوصية أفضل ، بما في ذلك نظام أذونات التطبيقات المحسّن الذي يسمح للمستخدمين بمنح الأذونات لمرة واحدة. هذا يعني أن التطبيقات ستحتاج إلى طلب إذن في كل مرة تصل فيها إلى معلومات حساسة ، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم.