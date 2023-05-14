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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايلات نوكيا تكتسح مرة أخرى .. مع تحديث أندرويد 13 الجديد 

موبايلات نوكيا تكتسح
موبايلات نوكيا تكتسح مرة أخرى.. مع تحديث أندرويد 13 الجديد 

أصدرت HMD تحديث Android 13 لهاتف Nokia G11 Plus في أواخر الشهر الماضي ، والآن يحصل  الإصدار الرئيسي على تحديث Android 13.

 

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، يتم نشر تحديث Android 13 الخاص بـ Nokia G11 في هولندا ، ولكن سيتم توسيع نطاقه ليشمل أسواقًا أخرى قريبًا.

 

إذا لم تستلم Android 13 على هاتف Nokia G11 بعد ، فيمكنك التحقق منه يدويًا من خلال الانتقال إلى قائمة الإعدادات الخاصة به.  

 

جدير بالذكر أنه يصل العدد الإجمالي لهواتف Nokia الذكية مع تحديثات Android 13 إلى 9 هواتف.

 

يوفر تحديث Android 13 لهاتف Nokia G11 Plus عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة والتغييرات المرئية ، وتحسينات الاستخدام ، وتحسينات الأمان والخصوصية.  يزن التحديث 2.4 جيجا بايت ، والإصدار هو V2.420.

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تتضمن بعض التغييرات الملحوظة التي يمكن أن يتوقعها مستخدمو هاتف نوكيا Nokia G11 Plus مع تحديث Android 13 ، ظل إشعارات مُعاد تصميمه ، وعناصر تحكم خصوصية مُحسّنة ، وأذونات تطبيقات أفضل.  بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بواجهة محدثة مع رسوم متحركة وعناصر واجهة مستخدم جديدة ، بالإضافة إلى تحسين الأداء وعمر البطارية.

 

يقدم Android 13 ميزة جديدة تسمى "Material You" ، والتي تتيح للمستخدمين تخصيص مظهر هواتفهم الذكية من خلال الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أنظمة الألوان والسمات.  

 

وإضافة مهمة أخرى إلى Android 13 هي لوحة "الإعدادات السريعة" الجديدة ، والتي تسهل الوصول إلى الميزات المستخدمة بشكل متكرر مثل Wi-Fi و Bluetooth والمصباح اليدوي..  يمكن أيضًا تخصيص اللوحة لعرض الإعدادات المفضلة للمستخدم.

 

يأتي Android 13 أيضًا مع ميزات أمان وخصوصية أفضل ، بما في ذلك نظام أذونات التطبيقات المحسّن الذي يسمح للمستخدمين بمنح الأذونات لمرة واحدة.  هذا يعني أن التطبيقات ستحتاج إلى طلب إذن في كل مرة تصل فيها إلى معلومات حساسة ، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم.

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