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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

ما عدا ثلاث مدن.. انتهاء حجز الوحدات المطروحة ضمن إعلان "سكن كل المصريين٤"

صدى البلد

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء حجز الوحدات المطروحة في كافة المدن ضمن إعلان "  كل المصريين٤"، لمتوسطي/فوق متوسطي الدخل، فيما عدا ثلاث مدن فقط.

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وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن إعلان "سكن كل المصريين4"، والذي يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية، قد شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وهو ما دفع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى فتح باب الحجز لمدة إضافية؛ لاستيعاب رغبات المواطنين دون الانتظار لإعلان مقبل.

وأوضحت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان شهد انتهاء حجز كافة الوحدات المطروحة في مدن القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينة شطا بمحافظة دمياط.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه يمكن للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية في هذه المدن ولم يحالفهم الحظ سحب مبلغ مقدم جدية الحجز، ابتداءً من غد الاثنين الموافق 15 مايو 2023.

وأضافت أن هناك ثلاث مدن لم يتم إنهاء حجز كافة الوحدات السكنية المطروحة بها، وهي: مدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف بواقع ٦٦٥ وحدة سكنية، ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط بواقع ٣ وحدات سكنية، والعصلوجي بمركز الزقازيق، محافظة الشرقية بواقع ٢١ وحدة سكنية.

وصرحت السيدة/ مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ولم يتمكنوا من حجز وحدتهم خلال فترة الإعلان عدم سحب مقدم جدية الحجز، حيث يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتحضير لفتح باب حجز الوحدات السكنية المتبقية بالإعلان، مرة أخرى، قريبًا.

وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدأ في إرسال ملفات العملاء إلى جهات التمويل استعدادًا لبدء عملية الدراسة الائتمانية قبيل تسليم الوحدات للمستفيدين بها.
وأوضحت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.


 

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