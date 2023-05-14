لليوم الثانى.. استمرار البحث عن جثمان طالب غرق في النيل ببنها.. صور

واصلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من البحث عن جثمان الطالب أحمد عيسى والذي لقى مصرعه غرقا في النيل بقرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها عقب أدائه صلاة الجمعة الماضية.



واستمرتجمع أهالي واسرة المتوفى على شاطئ نهر النيل فى انتظار انتشال الجثة ودفنها فى مقابر القرية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بمصرع يدعي"أحمد عيسى" غرقا بنهر النيل بقرية الرملة ببنها، وجرى انتقال شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري.

وبالفحص تبين أن قيام طفل يدعي"أحمد ع" ومقيم بقرية الرملة في محافظة القليوبية خرج منذ يومين للهو مع أصحابه والاستحمام بنهر النيل بنطاق قرية الرملة ببنها انزلقت قدماه إلا أنه لم يتمكن من السباحة وجرفته المياه ومازالت المحاولات مستمرة.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهوده للعثور على الجثمان بمنطقة الرملة ببنها بمحافظة القليوبية حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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