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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يلتقي مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المدير الفني مضيفه إيفرتون، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة اللقاء بين إيفرتون ومانشستر سيتي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل المبارة  عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري، كما ستنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 English، وقناة beIN Sports HD 3 TR.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن آرسنال الوصيف، ويملك السيتي مباراة مؤجلة ضد برايتون، كما أنه يتفوق بفارق كبير من الأهداف، قبل ثلاث مراحل من انتهاء الموسم.

ويتطلع فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، للاقتراب أكثر فأكثر من لقب البريميرليج الثالث تواليا، والخامس في آخر 6 مواسم.

وكان إيفرتون قد خرج من دائرة الهبوط، بفوز لافت وكاسح 5-1 خارج ملعبه على برايتون، الساعي لتحقيق مركز مؤهل للبطولات الأوروبية.

ويحتل إيفرتون المركز ال17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 32 نقطة.

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