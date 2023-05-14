اليوم.. 8 مواجهات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

تقام اليوم الأحد 8 مواجهات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رجال وسيدات في نسختها رقم 39، التي تقام في ضيافة النادي الأهلي بمقر الجزيرة.

منافسات الرجال:

- جينيس كينشاسا الكونغولي مع فانز الكاميروني، صالة الشهداء في الساعة الرابعة عصرًا.

- رجاء أغادير المغربي مع كيركوس الإثيوبي، صالة الأمير عبد الله الفيصل في الساعة الخامسة عصرًا.

- وداد سمارة المغربي مع الزمالك، صالة الأمير عبد الله الفيصل في الساعة السابعة مساء.

- الأهلي مع سبورتنج، صالة الأمير عبد الله الفيصل في الساعة التاسعة مساء.

منافسات السيدات:

- الأهلي مع النواصر المغربي، على صالة الشهداء في الساعة الثانية ظهرًا.

- مكنين التونسي مع فانز الكاميروني، صالة الأمير عبد الله الفيصل في الساعة الثالثة عصرًا.

- أول أغسطس الأنجولي مع هابيتات الإيفواري، على صالة الشهداء في الساعة السادسة مساء.

- بترو أتلتيكو الأنجولي مع دي جي سي بي الكونغولي، على صالة الشهداء في الساعة ٨ مساء.

