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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط: إزالة 21 حالة تعد على أملاك دولة واسترداد 3050م٢ و323 فدان

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي زراعية وأملاك الدولة بالمراكز والقرى، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 للإزالات التي تتم خلال الفترة من 29 أبريل : 19 مايو الجاري لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها.

وأشار محافظ أسيوط، إلى إزالة 21 حالة تعد على أملاك دولة واسترداد 3050 متر مربع مباني و323 فدان زراعة وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن تمكنت من تنفيذ إزالات لعدد 21 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي أسيوط وأبنوب واسترداد 305 متر مربع مباني و323 فدان زراعة ، حيث تم في مركز أسيوط تنفيذ إزالة لعدد 9 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة هيئة التعمير على مساحة 3050 متر مربع مباني و9 حالات تعدي على أملاك دولة زراعة بمساحة 317 فدان.

وتابع المحافظ: وفي مركز أبنوب تم إزالة حالة أملاك دولة تابعة للوحدة المحلية على مساحة 13 قيراط وحالتين أملام دولة على مساحة 6 أفدنة حيث تمت تلك الحملات تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابهم.

ولفت المحافظ، إلى أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة 21 بلغ 381 حالة تعدي على مساحة 33 ألف و504 متر مربع مباني و1808 فدان و10 قيراط زراعة على أراضي أملاك دولة و32 حالة تعدي مباني بمساحة 3960 متر و3 حالات على مساحة قيراط و18 سهم أراضي زراعية خاصة بمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

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وشدد اللواء عصام سعد ، على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

وأعلن محافظ أسيوط، عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة. 

جدير بالذكر أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى منها في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 19 مابو الجارى تليها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو القادم على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

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