بعد عام على وفاة شقيقها.. فتاة تتخلص من حياتها بالحبة القاتلة في المنوفية

أقدمت فتاة تبلغ من العمر ١٠ سنوات على التخلص من حياتها بمركز تلا، حيث تناولت الحبة القاتلة حبة حفظ القمح.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة تلا، بتخلص طفلة من حياتها عقب تناول حبوب حفظ القمح.

وبالانتقال تبين مصرع الطفلة “ غ.ا ” 10 سنوات، اثر تناولها حبة حفظ القمح، وبسؤال أسرتها أكدوا سوء حالتها النفسية عقب وفاة شقيقها منذ عام حيث أصيبت بحالة اكتئاب وحاولت التخلص من حياتها من قبل وحاولوا علاجها ولكن دون نتيجة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.