والدة المجني عليه في جريمة شرف: كان يدافع عن زوجته وقتلوه غدرا

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية كفر عسكر بمدينة تلا في محافظة المنوفية عقب مقتل شاب علي يد 3 أشخاص، عقب دفاعه عن زوجته.

موسي سعفان شاب في العشرينيات من عمره متزوج ولديه طفلة صغيرة، ويعمل فني تبريد، خرج دفاعا عن شرف زوجته إلا أنه قتل على يد 3 أشخاص طعنا.

في منزل بسيط اتشحت السيدات بالسواد، فيما كان هناك طبيب يتابع حالة الأم التي أصيبت بصدمة كبيرة لمقتل ابنها الأوسط.

تقول والدة المجني عليه موسي سعفان، إن نجلها هو الابن الأوسط لها، يعمل فني تبريد، متزوج من نجلة ابنة أختها التي جاءت من القاهرة للعيش معهم والزواج من نجلها وتزوجا وأنجبت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

والدة المجني عليه

وأضافت أن نجلها موسي كان طيب الخلق معروف عنه أنه لا يفتعل المشاكل، مؤكدة أنها أصيبت بجلطة منذ فترة وكان آخر لقاء معه يوم الخميس، وأكد لها أنه سيحضر يوم السبت للكشف عليها.

المجني عليه

وأضاف باكية: "قالي هجيلك السبت اكشف عليكي بس جالي جثة علشان يتدفن في البلد، اتصلوا بيا قالولي ابنك اتقتل طلعت اجري انا وأخوه لقيناه في المستشفي ميت ".

وتابعت أنها لا تعلم شي عن المشكلة التي كانت بين نجلها وبين صاحب المحل الذي كان يعاكس زوجته، مؤكدة أن زوجها يستأجر شقة في المدينة من أجل السكن مع زوجته وطفلته.

والدة المجني عليه

وطالبت الأم بحق نجلها والقصاص ممن قتله غدرا أثناء دفاعه عن شرف زوجته، وإعدام المتهم الذي سدد لنجلها طعنة نافذه أودت بحياته في الحال.

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة تلا بمصرع شاب في مشاجرة، حيث تلقى طعنة نافذة أودت بحياته.

المجني عليه مع طفلته

بالانتقال تبين مقتل "موسى سعفان" 26 سنة فني غسالات، إثر طعنات نافذة، وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة مع آخر حيث سدد له عدة طعنات أودت بحياته.