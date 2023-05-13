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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنا وبنتي اتيتمنا .. انهيار زوجة المقتول غدرًا دفاعا عنها بالمنوفية

زوجة المجني عليه
زوجة المجني عليه

حالة من الحزن تسود بين أبناء قرية كفر عسكر التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية عقب مقتل الشاب موسى سعفان صاحب الـ 26 عاما والذي كان يعمل فني تبريد بمدينة تلا.

بدأت الواقعة بعدما استأجر موسى سعفان شقة صغيرة ليعيش بها مع زوجته وطفلته ولكن منذ ذلك اليوم بدأ أحد أصحاب المحلات في المنزل بمعاكسة زوجته مرارا وتكرار.

موسي سعفان المجني عليه 

تجاهلت الزوجة الأمر في البداية ولكنها ضاق بها الحال بعدما كانت تتفاجأ بصاحب المحل يقف أمام منزلها ويعترضها.

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شكت الزوجة إلى زوجها ما حدث فقام بمعاتبته ولكنه لم يسمع له وحاول الانتقام من الزوجة حيث صعد إلى شقتها وحاول التهجم عليها إلا أنها استدعت زوجها الذي جاء مسرعا ولكن كان القتل جزاءه حيث ضربه صاحب المحل بطعنة في القلب أودت بحياته.

وقالت إسراء ، زوجة المجني عليه ، إنها متزوجة منذ ٣ سنوات من نجل خالتها ولديها طفلة تدعى مليكة تبلغ من العمر عامين ، وكانت تسكن بالإيجار مع زوجها بمدينة تلا.

زوجة المجني عليه

وأضافت أن هناك محل أسفل شقتها كان صاحبه دائم معاكستها وتغاضت كثيرا عن ذلك ولكن ضاق بها الحال فأخبرت زوجها الذي وجه اللوم لصاحب المحل إلا أنه لم يسمع منه.

وأشارت إلي أنه يوم الحادث انتظر صاحب المحل خروج زوجها إلى العمل وصعد إليها ومعه شخصين آخرين وفتحت له باب شقتها وتفاجأت به يحمل " قطعة خشب في يده " فأغلقت الباب مسرعة واتصلت بزوجها.

وأوضحت أنها قالت لزوجها" الحقوني ده طلعلي الشقة" فجاء زوجها مسرعا ليجد صاحب المحل ويعاتبه إلا انه سدد له عدة طعنات انتهت بمقتله بطعنة نافذة في القلب.

زوجة المجني عليه 

وأشارت إلي أنها وجدت زوجها غارقا في دمائه علي السلم ونقله الشباب الي أحد المستشفيات، وخلال تواجدها في المستشفى جاءتها زوجة صاحب المحل للتعدي عليها قائلة:" بقا انا جوزي بيعاكسك انتي " محاولة ضربها.

وتابعت أن الأطباء أعلنوا وفاة زوجها متأثرا بالطعنة النافذة، مؤكدة أن زوجها كان دائما في حاله ولا يسعى إلى المشاكل وكان يتسم بحسن الخلق.

وطالبت الزوجة بإعدام قاتل زوجها وان ما حدث ليس مشاجرة وإنما قتل عمد، حيث تعمد صاحب المحل ضربه بـ مطواة في قلبه حتى وفاته.

أسرة المجني عليه

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة تلا بمصرع شاب في مشاجرة حيث تلقى طعنة نافذة أودت بحياته.

بالانتقال تبين مقتل " موسى سعفان " 26 سنة فني غسالات، اثر طعنات نافذة، وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة مع آخر حيث سدد له عدة طعنات أودت بحياته.

المجني عليه مع طفلته
زوجة المجني عليه مركز شرطة تلا محافظة المنوفية مقتل شاب نشوب مشاجرة جريمة شرف

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