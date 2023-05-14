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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضربات متتالية لـ أسعار الذهب.. والجنيه يتعافى أمام الدولار

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف - مذيعة "صدى البلد"

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة، حيث يهتم الملايين بشكل يومي بالبحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المختلفة، إذ شهد الأخضر استقرارا في البنوك لمدة تزيد على شهرين، وهو ما يدل على قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة وسداد كل التزاماتها بها.

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أما عن آخر أسعار الدولار اليوم، فشهد استقرارا في البنوك، منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرًا بذلك لمدة 64 يومًا كاملة بدون تحرك، ليكمل الشهرين مستقرا بدون أي تحرك إذا لم يطرأ عليه أي تحرك جديد.

واستعاد الجنيه عافيته أمام الأخضر في سوق العقود الآجلة أيضا، حيث تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9، بعدما سجل 35.3 قبل أيام.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات.

وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2657 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2325 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1993 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18600 جنيه.
 

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