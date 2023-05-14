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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولى العشرون لعلوم وتكنولوجيا الطيران

الكلية الفنية العسكرية
الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولى

نظمت الكلية الفنية العسكرية على مدار ثلاثة أيام المؤتمر الدولى العشرون لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء (ASAT-20) بنظام العرض الهجين (Hybrid) .

وذلك في إطار إهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة لرعاية البحث العلمى ومواكبة التطور فى العلوم الهندسية والتكنولوجيات المتقدمة.

بدأت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بكلمة اللواء أح خالد شوقى مساعد وزير الدفاع نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشاركين فى المؤتمر من مختلف الدول ، معرباً عن تطلعه أن يثمر هذا المؤتمر العلمى الهام إلى تحقيق الهدف المطلوب منه بإثراء العمل البحثى والإرتقاء بمستوى العلم والمعرفة وتبادل الخبرات بين المشاركين بالمؤتمر.

الكلية الفنية العسكرية

كما ألقى اللواء أ.د إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة أعرب خلالها عن تقديره لكافة الجهات المشاركة بالمؤتمر ، مشيراً إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير البحث العلمى وتبادل الخبرات بما يحقق التقدم بمختلف المجالات العلمية.

وشارك فى فعاليات المؤتمر عدد من الباحثين والأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية من جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا والصين وكندا وباكستان والهند وجمهورية التشيك.

كما تضمن المؤتمر عقد العديد من الجلسات العلمية وورش العمل بواسطة الباحثين المتخصصين فى مجال الطيران والفضاء لعرض أحدث الأبحاث العلمية فى ذلك المجال.

وفى ضوء حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أوجه الإرتقاء بمنظومة البحث العلمى ومواكبة التطور المتسارع فى مختلف العلوم الهندسية والتكنولوجيات المتقدمة ، سيتم عقد المؤتمر الدولى العلمى الثانى عشر للكلية الفنية العسكرية فى المدة من 21 - 23 / 5 / 2024 ، بهدف عرض وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية فى مختلف المجالات والتخصصات الهندسية.

الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولى العشرون لعلوم وتكنولوجيا الطيران
الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولى العشرون لعلوم وتكنولوجيا الطيران
الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولى العشرون لعلوم وتكنولوجيا الطيران
الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولى العشرون لعلوم وتكنولوجيا الطيران
الكلية الفنية العسكرية الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة تكنولوجيا الطيران الفضاء تكنولوجيا الطيران والفضاء

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