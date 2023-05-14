ضبط محطات وقود تبيع السولار بأزيد من السعر الرسمي في البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بحملة تموينية بكفر الدوار تحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية و مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية أسفرت عن ضبط محطة وقود تبيع السولار بأزيد من السعر الرسمي بمقدار 4 جنيهات للصفحة الواحدة.

و محطة أخرى تبيع السولار بأزيد من السعرالرسمي 3 جنيهات في الصفيحة وتم ضبط محطة أخرى تبيع السولار بمقدار عجز لتر في الصفيحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية علي محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من إلتزام أصحابها ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة وعدم التلاعب بها أو الإمتناع عن البيع بغرض التخزين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة .