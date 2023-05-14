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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات تركيا.. شاهد| مواطن يدلي بصوته على نقالة

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

تداولت وسائل الإعلام التركية ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، صورا لمواطن تركي يصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية البرلمانية وهو على نقالة.

ووفقا لـ "تركيا الىن"، أدلى المواطن التركي، يشار يوروك، بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو على نقالة بسبب كسر في منطقة الحوض بولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد.

ونقلت فرق الإسعاف يوروك البالغ 62 عامًا، على النقالة إلى المركز الانتخابي من أجل الإدلاء بصوته، قبل إعادته إلى منزله.

وأعرب يوروك عن شكره لكل المسؤولين الذين مكنوه من ممارسه حقه كمواطن والتصويت.

وتوجّه اليوم الأحد، عشرات الملايين من الأتراك إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد وأعضاء البرلمان، في انتخابات توصف بالمفصلية، ووسط أجواء من التنافس الشديد بين الأحزاب والمرشحين، مما يجعل إجراءات التعامل مع صناديق الاقتراع وتأمينها وعدّ الأصوات وفرزها محل اهتمام كبير.

ومن جهته، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، أن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية ستُعلن مساء يوم الاقتراع نفسه، في حين أكد أردوغان أنهم سيبدؤون مئوية تركيا بعد الانتخابات.

ويخوض السباق الرئاسي في تركيا 3 مرشحين فقط هم رَجَب طيّب أردُوغان، وكمال كليتشدار أوغلو، وسنان أوغان، وذلك عقب انسحاب المرشح محرم إينجه. ويحق ل 64 مليوناً و113 ألفاً و941 مواطناً تركيّاً الانتخاب لاختيار 600 نائب لتمثيلهم في مجلس الأمة الكبير، حيث يتنافس 24 حزباً و151 مرشحاً مستقلاً، تحت مظلة 5 تحالفات انتخابية.
 

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