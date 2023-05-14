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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. حزب المؤتمر يطالب بإجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، عن حزب المؤتمر، إن هناك اختلافا في الآراء حول إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة أو النسبية.

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وأضاف اللواء طارق رسلان خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب) نحن مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة على أن يكون لها كيان معين تحت اي مسمى يقوم على اختيار المرشحين، بالإضافة إلى تصغير الدوائر حتى نعطي للأحزاب الفرصة أن تشكل قائمة أخرى.

 

وقال رسلان، إن اختيار القائمة يكون كيان مشكل من سياسيين وشخصيات عامة لاختيار من يكون قدير على تمثيل العشب المصري في الانتخابات سواء النيابية أو المحلية.

 

من جانبه قال النائب أحمد مقلد، ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: من مسئوليتنا وادراكنا بدورنا الوطني هو ما دفعنا إلى مطلع العام 2022 للدعوة وإطلاق حوار وطني حول الاستحقاقات الانتخابية "النواب والشيوخ والمحليات"، مشيرا: طرقنا أبواب 27 حزبا سياسيا، كما التقينا بالعديد من الخبراء والباحثين والقانونيين لبحث هذا الأمر.

 

وأضاف مقلد، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب): كانت محاور الحوار محل النقاش كالتالي؛ ترسيخ الدستور العدالة الكاملة لتمثيل كافة فئات الشعب، كما أن المادة 11 من الدستور كفلت تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية، وكفلت المادة 102 في المحليات لمقاعد عدد الشاب والمرأة وكذلك تمثيل مناسب للعمال والفلاحين وذوى الإعاقة.

حزب المؤتمر : كل نظام انتخابي له مزاياه وله عيوبه

وأكد مقلد أن كل نظام انتخابي له مزاياه وله عيوبه، لافتا: أرسلنا تقرير الى مجلس النواب يتضمن ما وصلنا إليه من نقاشات وحوارات مع مختلف القوي بشأن النظم الانتخابية.

 

وتابع: مستمرون في تنمية الحياة السياسية ونقف على مسافة واحدة لكافة الرؤي والأطروحات التي تخرج عن هذه الجلسات.

المؤتمر القائمة مجلس النواب النيابي الحقوق السياسية

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