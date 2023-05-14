افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، افتتاح موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل بشرق العوينات في أضخم مشروع لإنتاج القمح، إلى جانب افتتاح مصنع إنتاج البطاطس وثلاجات تقاوي البطاطس.

ويرصد موقع "صدي البلد " أهم المعلومات حول عن مصنع البطاطس الذي افتتحه الرئيس اليوم .

- يقع مشروع مصنع إنتاج البطاطس شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد

- تم ربط مصنع إنتاج البطاطس بشبكة الطرق القومية ما زاد من قيمته

- يعمل مصنع البطاطس بطاقة 10 أطنان في الساعة بطاطس نصف مقلية

- يعمل مصنع البطاطس بطاقة 2 طن بطاطس مهروسة فى الساعة

- مصنع إنتاج البطاطس مزود بثلاجة 64 طنا، وثلاجة المنتج النهائي 6 آلاف طن.

- جرى تدبير 32 سيارة 50 طنا لتوزيع المنتج النهائي للبطاطس

- مصنع البطاطس يعمل على استخلاص النشا ولا ينتج أي فضلات ضارة بالبيئة.

وأكد اللواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، أن الشركة الوطنية حصلت على شهادات جودة في التصنيع، وشهادة جودة في المعامل، وشهادة سلامة الغذاء.

وأضاف "توفيق" أثناء افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس، أن ربط مصنع إنتاج البطاطس بشبكة الطرق القومية زادت من قيمته، مؤكداً أنه كانت هناك معاناة كبيرة من الطرق في العوينات وتوشكى و الفرافرة.

وتابع: "وأصبح هناك طرق لا تقل جودة عن الطرق في وجه بحري أو المدن الرئيسية، أصبح المصنع مربوطا بمدينة 6 أكتوبر و ذلك مروراً بالداخلة ثم الفرافرة".