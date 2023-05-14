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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق عرض "شلباية" على مسرح قصر ثقافة حسن فتحي بالأقصر

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

أطلق فرع ثقافة الأقصر العرض المسرحي "شلباية" لفرقة قصر ثقافة حسن فتحي المسرحية بالقرنة، على مسرح القصر، ويستمر عرضه لمدة أسبوع حتى الخميس المقبل.

تدور أحداث العرض عن شلباية، تلك الفتاة سيئة السمعة والخلق، والتي يعجب بها أحد شباب القرية ويرغب في الزواج منها، بالرغم من نصيحة الجميع له من خطورة تلك الفتاة.

العرض تأليف بكري عبد الحميد، إخراج أحمد يوسف الجمل، أشعار خالد حلمي الطاهر، ألحان شيماء النوبي، غناء الفنان أشرف القناوي، سينوغرافيا ميرنا مدحت مفيد، استعراضات مصطفى برعي، مخرج مساعد محمود الفار، مخرج منفذ رامز ثابت. بطولة: هدير الفايز، رامز ثابت، منى أحمد، أحمد عبد الجواد، محمود عظيمة، محمود أحمد طايع، يوسف موسى، دينا، مروان، ولاء، محمد، فرحة يوسف، محسن، فارس محمد أحمد الرفاعي، حسان.

عرض "شلباية" ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ويأتي في إطار عروض مسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة.

فرع ثقافة الاقصر العرض المسرحي شلباية فرقة قصر ثقافة حسن فتحي مسرح القصر إخراج أحمد يوسف الجمل

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