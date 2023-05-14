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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من ضمنهم وزير القوى العاملة الأسبق.. محافظ الجيزة يكرم 200 عامل متميز

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مكانة العمال ودورهم المحورى لتنفيذ أعمال البناء وإنجاح خطط التنمية، مشيراً إلى أن الدولة لا تدخر جهدا فى سبيل تحسين بيئة العمل ورفع المستوى المعيشى للعمال وتوفير برامج الدعم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقوقهم الاجتماعية والصحية ورفع الحد الأدنى لأجورهم بالتنسيق مع رجال الأعمال.


تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاحتفالية التي نظمها الإتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة بمناسبة عيد العمال، حيث كرم اللواء أحمد راشد عدد ٢٠٠ عامل متميز بمختلف قطاعات العمل بالهيئات والمؤسسات والنقابات العمالية الواقعه بمحافظة الجيزة. 


وأكد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص على الاحتفال سنويًا بعيد العمال، والذي يجسد فى جوهره احترامها العميق لما يقدمه العمال من إسهام فى شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد دورهم الوطنى الهام فى دفع مسيرة البناء والتطوير.


وأشار محافظ الجيزة خلال الاحتفالية إلى أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني مشيراً إلى أن تعاليم الأديان السماوية اوصت "بأن العمل عبادة" مؤكداً أن الوطن دائمًا ما ينظر بعين الاعتبار والفخر إلى جهودهم المثمرة وعملهم الدءوب وإنتاجهم الوفير.


من جانبه تقدم محمد جبران رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشكر الي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لحرصه على الحضور لتكريم العمال موجها جميع العاملين بمواصلة الكفاح لمعاونة الدولة على إجتياز كافة التحديات الإقتصادية التى تمر بها.


وأكد محمد كامل رئيس مجلس إدارة الإتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة أن التكريم جاء تعبيرا عن إمتنان أجهزة المحافظة لجهود العمال بمختلف مواقع العمل.

 
بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم الإستماع لكلمة مسجلة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ثم كلمة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والحضور وتسليم دروع التكريم للعمال المكرمين.


كما شهدت الاحتفالية تكريم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للاستاذة عائشة عبد الهادي وزير القوي العاملة الأسبق لجهودها المثمرة في تحسين بيئة العمل.


حضر الحفل اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد جبران رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ومحمد كامل رئيس الإتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة وعبدالمنعم الجمل رئيس الإتحادات المحلية ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والنقابات وأهالى المكرمين.

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