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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجيشان الثاني والثالث الميدانيان ينظمان عددا من الفعاليات لخدمة المجتمع المدني بسيناء

اللواء أح محمد ربيع
اللواء أح محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني

قامت قيادة الجيش الثانى الميدانى بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وجامعة قناة السويس بدفع عدد من القوافل الطبية المجانية إلى محافظة شمال سيناء ، حيث قامت القوافل بتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج للعديد من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية وذلك بمشاركة نخبة من الإستشاريين والأطباء والممرضين والإداريين.

الجيش الثاني الميداني

كما نظمت قيادة الجيش الثانى الميدانى عدد من الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات إلى مقر قيادة الجيش ومعسكر إعداد المقاتلين المنضمين للخدمة بشمال سيناء ، كذلك تنظيم دورة رياضية لعدد 9 جامعات فى مختلف الألعاب الرياضية وتكريم الحاصلين على المراكز الأولى.

الجيش الثالث الميداني

كما نظمت قيادة الجيش الثالث الميدانى لقاء مع عدد من شيوخ وعواقل سيناء وذلك فى إطار عملية التواصل المستمر وتبادل الرؤى والحوار لدعم أواصر الترابط بين القوات المسلحة وأهالى سيناء, وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات التى تهدف إلى الإرتقاء وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن وذلك فى ظل الثوابت الوطنية الراسخة التى تحكم العلاقة بين القوات المسلحة وأهالي سيناء بإعتبارهم جزءاً أصيلاً ومكملاً للقوات المسلحة فى أدائها لمهامها فى الحفاظ على أمن مصر وإستقرارها.

سيناء

وأعرب أهالى سيناء عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة وتضحياتها فى حماية الوطن وصون مقدساته ،  فضلاً عن دورها فى دعم مقومات التنمية وتوفير المناخ الآمن والإستقرار بسيناء الغالية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعى مع المواطنين من أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

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الجيش الثاني الميداني شمال سيناء الجيش الثالث الميدانى القوات المسلحة سيناء

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