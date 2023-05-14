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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عصابة سرقة الدراجات النارية بالشروق في قبضة الأمن

افراد العصابة
افراد العصابة

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالشروق وإعادة المسروقات .

تبلغ لقسم شرطة الشروق من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة الدراجة النارية الخاصة به حال تركها أمام العقار محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" أمكن ضبطهما وبحوزتهما سلاح نارى وطلقة لذات العيـــار .

بمواجهتهمـا إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بحيازتهما للسلاح بقصد الدفاع، وبمناقشتهمـــا إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب، وأقرا بإرتكابهما عدد (6) وقائع سرقة أخرى ، وأقرا بتصرفهما فى الدراجات المُستولى عليها بالبيع لدى عميلهما (سىء النية- مقيم بمحافظة القليوبية)، تم ضبطه وبحوزته كافة الدراجات المُستولى عليهـــا.

بإستدعاء المجنى عليهـــــم تعرفوا على المسروقات وإتهموهما بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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