وزير الأوقاف ينعى أحمد أبو العينين: تغمده الله بواسع رحمته

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى المهندس أحمد أبو العينين مدير عام سيراميكا كليوباترا وشقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، متوجهًا بخالص عزائه لأسرة الفقيد (رحمه الله).

رحيل المهندس أحمد أبو العينين

تشيع جنازة أحمد أبو العينين، مدير عام سيراميكا كليوباترا وشقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعد غد، الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

ويتم تلقى العزاء الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم المغفور له بإذن الله، أحمد أبو العينين، مدير عام سيراميكا كليوباترا جروب، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وتقدم العاملون بقنوات وموقع “صدى البلد” الإخباري، بالعزاء للنائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، والحاجة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.