محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي وآليات دفع العمل بعدد من المشروعات الخدمية بمراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

ناقش محافظ قنا ، خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاعات الطرق والنقل والري والكهرباء والشباب والرياضة وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر وبعض مشروعات الخطة الاستثمارية لمجالس المدن ومقترحاتها، وذلك فى إطار جهود الدولة لدفع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمات والإسراع بتنفيذها لتحقيق رضا المواطنين.

وقال محافظ قنا ، إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يضع المشروعات الخدمية والتنموية على أجندة الأولويات للإنتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة لكونها من المشاريع التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

أضاف الداودى، بأن دخول هذه المشروعات للخدمة سوف يُحدث طفرة كبيرة في مستوي الخدمات المقدمة لأهالى القرى المستهدفة.