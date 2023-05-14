عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة : ارتفاع حصيلة الضحايا في السودان إلى 676 شخصا

صدى البلد

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن عدد وفيات اشتباكات السودان بين الجيش والدعم السريع ارتفعت إلى 676 وإصابة أكثر من 5576.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية السودانية، منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، لإدانة تعديات ميليشيا الدعم السريع على المستشفيات والمرافق الصحية، ومطالبتها بالانسحاب الفورى منها.

وقالت الخارجية السودانية، لقد سلمنا منظمة الصحة العالمية مذكرة بشأن تعديات ميليشيا الدعم السريع على 12 مستشفى ومرفقا صحيا بالخرطوم.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

الخارجية السودانية الجيش السوداني الأمم المتحدة اشتباكات السودان الدعم السريع الصحة العالمية حمدان دقلو رئيس مجلس السيادة السوداني مجلس السيادة السوداني وزارة الخارجية السودانية ميليشيا الدعم السريع منظمة الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان عاجل من أردوغان بعد بدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

أنا حر.. رسالة غامضة لـ نجم الزمالك تثير التكهنات

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

شروط للمصريين..السعودية تحدد قواعد جديدة للمقيمين فيها

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الكرملين بشأن الاتفاقية بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا

كارثة.. مطالب باستقالة زيلينسكي بعد تصريحاته عن بوتين

مانشستر سيتي يكتسح إيفرتون بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

باقى 24 ساعة.. آخر موعد للتقديم في أراضي "مسكن" بالمدن الجديدة

بعد كشفه لأسرار الملايين.. فيسبوك تعلن إصلاح عطل طلبات الصداقة

بشرى سارة للمواطنين.. ننشر تصريحات وزير التموين خلال افتتاح موسم حصاد القمح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة والتجميل.. طريقة عمل بودرة قشر الرمان في المنزل

البوستر الرسمي .. وضع اللمسات النهائية على السجادة الحمراء لمهرجان كان

عجوز بريطانية تحقق حلم حياتها الخطير داخل السيرك |شاهد

بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء.. هذا عدد جماهير مباراة الأهلي والترجي

فيديو

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

بالماء الساخن.. أم بلا قلب تنتهك حرمة جسد ابنتها صاحبة الـ 6سنوات

تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. ما علاقة هند عاكف؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ