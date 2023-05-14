الأمم المتحدة : ارتفاع حصيلة الضحايا في السودان إلى 676 شخصا

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن عدد وفيات اشتباكات السودان بين الجيش والدعم السريع ارتفعت إلى 676 وإصابة أكثر من 5576.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية السودانية، منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، لإدانة تعديات ميليشيا الدعم السريع على المستشفيات والمرافق الصحية، ومطالبتها بالانسحاب الفورى منها.

وقالت الخارجية السودانية، لقد سلمنا منظمة الصحة العالمية مذكرة بشأن تعديات ميليشيا الدعم السريع على 12 مستشفى ومرفقا صحيا بالخرطوم.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.