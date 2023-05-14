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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يتجاوز الـ90٪.. المعارضة التركية تتوقع إقبالاً قياسياً للناخبين في إسطنبول

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

قال كنعان كفتانجي أوغلو، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، إن حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في تركيا، يتوقع إقبالًا قياسيًا للناخبين في إسطنبول قد يتجاوز 90٪.

وحسب صحيفة “جمهوريت” التركية، قال كفتانجي أوغلو: "يبدو أننا نتوقع إقبالا قياسيا في اسطنبول. وفقا لتقديراتنا، فإن أكثر من 90 في المائة من الناخبين صوتوا في اسطنبول".

وفي وقت سابق من اليوم، أدلى زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، بصوته في المدرسة الأرجنتينية الابتدائية في أنقرة.

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وحسب وسائل إعلام تركية، رافقت كيليتشدار أوغلو زوجته سيلفي وعمدة بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش.

وقال كيليتشدار أوغلو بعد التصويت: "أقدم حبي الصادق لمواطنينا الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع.. سيأتي الربيع ويستمر في هذا البلد .أقدم لكم كل الحب الصادق. شكرا لكم".

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