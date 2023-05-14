إعلان عاجل من أردوغان بعد بدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن عملية التصويت تمت بما يليق بالديمقراطية التركية.

وأضاف أردوغان، في تغريدة علي “تويتر”: “علينا الاستمرار في حماية إرادة الأمة التركية”.

وأكد الرئيس التركي، أنه “قد حان الوقت للتشبث بصناديق الاقتراع وحماية إرادة الشعب حتى النهاية”.

ومنذ قليل، بدأت مراكز الاقتراع في تركيا، بفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع غلق صناديق الاقتراع في عموم تركيا.

كما أفادت وسائل إعلام تركية، أنه تم منع الحديث عن أي نتائج للانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل الساعة 9 ليلا.

وأفادت “فرانس برس”، أنه إغلاق صناديق الاقتراع في تركيا دون تسجيل حوادث.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام تركية، ببدء عملية إقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.

وتجري الاستعدادات علي قدم وساق أمام مقر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في أنقرة، لالقاء الرئيس الحالي لتركيا وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية رجب طيب أردوغان، للشعب التركي، لخطاب بعد نتائج الانتخابات.

وحسب وكالات أنباء روسية حكومية، تم تشديد الإجراءات الأمنية أمام مبنى المقر وطوقت الشرطة وضباط الجيش محيط مقر حزب العدالة والتنمية.

ويتم تثبيت مكبرات الصوت بالقرب من المبنى الذي سيتحدث فيه أردوغان، وتوجد أماكن خاصة لممثلي وسائل الإعلام أمام مبنى مقر حزب العدالة والتنمية.