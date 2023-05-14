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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة أوبك تحذر من حدوث اضطراب في سوق الطاقة

صدى البلد

قال أمين عام منظمة أوبك، هيثم الغيص، اليوم، إن اضطراب سوق الطاقة يمكن أن يحدث إذا لم يتم التعامل مع التعقيدات المتشابكة للطاقة.

وأضاف أن هناك توقعات بحدوث نمو في الطلب العالمي على الطاقة 23 في المئة حتى عام 2045، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأكد أمين عام أوبك، أن المنظمة قادرة على لعب دور رئيسي في توفير الطاقة للعالم وخفض الانبعاثات.

وفي وقت سابق، أوضحت أوبك أن الإنفاق الرأسمالي على النفط والغاز خارج المنظمة ارتفع بنحو 72 مليار دولار في 2022 إلى 431 مليار دولار، مضيفة أن الإنفاق الرأسمالي سيرتفع في 2023 بدعم من النرويج والبرازيل وكندا والولايات المتحدة. كما سيرتفع الإنفاق الرأسمالي على مشاريع النفط والغاز خارج المنظمة سيرتفع بنحو 10% في 2023.

وأوضحت أن معدل استثمار الشركات النفطية في 2022 إلى النقد الموجود كان متدنيا رغم الأرباح الصحية لها. كما أن دول تحالف المنظمة ستواصل مراقبة تطورات الأسواق لما تبقى من العام لضمان سوق متوازنة ومستقرة.

الولايات المتحدة أمين عام منظمة أوبك أمين عام أوبك النفط والغاز هيثم الغيص اوبك

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