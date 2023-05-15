شيري تعدل أسعار تيجو 7 موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيري ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة تيجو 7 موديل 2023 داخل السوق المصرية للسيارات .

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتعتبر شيري تيجو 7 موديل 2023 من ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات الـSUV ، والتى تأتى بفئتين سعريتين داخل السوق المحلية المصرية ، وتم زيادة اسعارها من جديد بزيادة قدرها من 25 الف جنيه الى 30 الف جنيه .

وتستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، قوتها من محرك محرك سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 145 حصان ، وتنتج عزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، وبها عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتستهلك السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ، وقود بنسبة 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، يصل سعة خزان وقود سيارة شيري تيجو 7 الي 57 لتر .

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتاتى المقصورة الداخلية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ، بشاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة، تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق .

شيري تيجو 7 موديل 2023

كما تأتي بـ 4 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، ونظام الفرامل المساعدة BA ، ونظام الثبات الإليكتروني للفرامل ESP، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات ، ونظام التحذير من الاصطدام ، وكاميرا خلفية .

شيري تيجو 7 موديل 2023

اما عن سعر شيري تيجو 7 موديل 2023 الجديد :

- أول فئة 670 ألف جنيه بدلاً من 645 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

- ثاني فئة 730 ألف جنيه بدلاً من 700 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.